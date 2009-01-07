Путін: Росія продовжує постачання транзитного газу в Україну

Якщо Україна найближчим часом не відкриє транзит російського газу до Європи, "Газпром" буде вимушений зупинити його постачання до України, повідомив прем`єр РФ Володимир Путін в телефонній розмові зі своїм чеським колегою Міреком Тополанеком.

Путін інформував Тополанека, що досі Росія продовжує постачання транзитного газу для європейських споживачів на територію України, і це робиться незважаючи на те, що “Україна повністю закрила всі транзитні потоки російського газу до Європи”, повідомила прес-служба уряду РФ.

"Якщо українська влада найближчим часом не перегляне це своє рішення, "Газпром" буде вимушений зупинити потоки транзитного газу в Україну, оскільки це втрачає сенс: європейські споживачі його все одно не одержують", - наводить слова Путіна РІА "Новости".