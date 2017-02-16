"Русская планета" - вона така: радикалами, які зірвали брифінг представника ОБСЄ в Мінську, виявилися російські журналісти

"У багатьох журналістів виникало питання, чому служба безпеки готелю їх пустила. Потім стало відомо, що це журналісти російського видання "Русская планета". Саме тому вони змогли потрапити вчора на ці переговори", - йдеться у повідомленні 112 Україна.

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Також зазначається що одного з цих чотирьох людей затримали, але троє змогли втекти. Трохи пізніше Мартін Сайдік все-таки зробив дві важливих заяви, що стосуються конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого у Мінську група осіб з паспортами громадян Росії й журналістськими посвідченнями, зокрема видання "Русская планета", спробувала зірвати прес-конференцію спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на сході України Мартіна Сайдіка.

Нагадаємо, у 2015 році в Мінську, де проходили переговори глав чотирьох держав щодо Донбасу, журналіст так званого телеканалу "Лайфньюз" стрибнув на журналістів ТСН з гучним гавкотом.