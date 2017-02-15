У Мінську російські журналісти спробували зірвати виступ Сайдіка
У МЗС Білорусі вважають, що подібні радикальні дії спрямовані на зрив переговорів щодо Донбасу.
У середу, 15 лютого, у Мінську група осіб з паспортами громадян Росії і журналістськими посвідченнями, зокрема видання "Російська планета", спробувала зірвати прес-конференцію спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на сході України Мартіна Сайдіка.
Про це повідомляє прес-служба МЗС Беларусі.
"Зазначені особи розкидали листівки і вигукували гасла, що перешкоджають спілкуванню посла з представниками ЗМІ", - сказано в повідомленні.
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У зв'язку з цим правоохоронці вивели їх з місця проведення заходу.
"В результаті прес-конференція відбулася, і представники ЗМІ отримали інформацію про підсумки роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську в повному обсязі", - додали у відомстві.
Прес-служба МЗС Білорусі розцінює дане діяння як свідому провокацію, спрямовану на зрив переговорного процесу і дискредитацію Мінського переговорного майданчика.
Відзначається, що білоруська сторона буде і далі робити всі заходи для забезпечення безпеки і безперешкодної роботи Тристоронньої контактної групи і негайно припиняти всі спроби перешкодити її роботі.
Як відомо, сьогодні у Мінську досягнуто угоду про відведення до 20 лютого усього забороненого за домовленостями озброєння.