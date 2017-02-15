У Мінську російські журналісти спробували зірвати виступ Сайдіка

У середу, 15 лютого, у Мінську група осіб з паспортами громадян Росії і журналістськими посвідченнями, зокрема видання "Російська планета", спробувала зірвати прес-конференцію спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на сході України Мартіна Сайдіка.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Беларусі.

"Зазначені особи розкидали листівки і вигукували гасла, що перешкоджають спілкуванню посла з представниками ЗМІ", - сказано в повідомленні.

Читайте такожГолова ПАРЄ уперше визнав, що повернення росіян до Асамблеї – це його особисте бажання

У зв'язку з цим правоохоронці вивели їх з місця проведення заходу.

"В результаті прес-конференція відбулася, і представники ЗМІ отримали інформацію про підсумки роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську в повному обсязі", - додали у відомстві.

Прес-служба МЗС Білорусі розцінює дане діяння як свідому провокацію, спрямовану на зрив переговорного процесу і дискредитацію Мінського переговорного майданчика.

Відзначається, що білоруська сторона буде і далі робити всі заходи для забезпечення безпеки і безперешкодної роботи Тристоронньої контактної групи і негайно припиняти всі спроби перешкодити її роботі.

Як відомо, сьогодні у Мінську досягнуто угоду про відведення до 20 лютого усього забороненого за домовленостями озброєння.