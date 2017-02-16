Організатор Євробачення розділив політику і перемогу Джамали: "Вона ж не співає: мовляв, поверніть назад Крим"

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Новое время" виконавчий продюсер Євробачення Йон Ола Санд.

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"Джамала зробила головне в шоу - момент єднання в Європі, і в її пісні були справжні емоції. Створення ось таких хвилин єдності і збіги емоцій — головний секрет успіху на Євробаченні", - розповів Санду.

Зірковий продюсер не вважає, що пісня Джамали була політичною.

"Вона звертається до минулого своєї родини, до індивідуальної історії. Події депортації в світі не піддаються сумніву, і навіть Росія визнає цей факт. І текст пісні не політичний, вона ж не співає: мовляв, поверніть назад Крим . У контексті нинішньої ситуації російсько-українських відносин пісня 1944 може бути сприйнята як політична, але ми - організація, яка відстоює свободу висловлювання і не судить за домисли і сприйняття", - заявив Санду.

Повне інтерв'ю з виконавчим продюсером Євробачення читайте у свіжому випуску видання "Новое время"