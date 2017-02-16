Блокадники "Л/ДНР" почали перекривати автошляхи (фото)

Про це повідомляє "Штаб блокади" у Facebook.

Сьогодні був відкритий перший блокпост поблизу селища Золоте Луганської області.

"Вчора у своєму виступі прем'єр-міністр Гройсман повідомив, що він підтримує дії активістів блокади з блокування всіх вантажів з окупованих територій "крім вугілля". Штаб дякує панові Гройсману за підтримку :) і планує найближчим часом створення блокпостів на інших автомобільних трасах. Тим більше що вугілля постачається лише залізницею, яка і так вже перекрита", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, РНБО на засіданні розглядав питання нейтралізації загрози енергетичній безпеці України. Зокрема, президент Петро Порошенко зазначив ризики для металургії та загрозу скорочення валютних надходжень через блокаду Донбасу.

У той же час глава держави пообіцяв розширити перелік товарів, заборонених до перевезення через лінію розмежування.

Зараз на Донбасі заблоковані три залізничні лінії.

В кінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за яким антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

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За даними уряду, всі постачання були зупинені 10 лютого. За даними компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», існуючий запас антрациту (842 тис. тонн на 12 лютого) можна використовувати протягом 40 днів.

В результаті цієї блокади під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей і інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Блокаду також засудили в Євросоюзі і США.