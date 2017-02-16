Лавров прокоментував перші переговори з новим держсекретарем США: згадав і про Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав за підсумками зустрічі в Бонні.

«Обговорювали ситуацію в Афганістані, ситуацію в Україні. За всіма цими напрямками наші американські партнери зацікавлені підключитися до зусиль, які застосовуються для подолання цих конфліктів», - заявив Лавров.

За його словами, сторони підтвердили наявність загальних співпадаючих інтересів, перш за все в тому, що стосується «непримиренної боротьби з тероризмом» і, в цьому контексті, політичного врегулювання в Сирії.

«Як тільки команда Держдепартаменту та інших відомств, які займаються цими питаннями, буде сформована, ми висловили готовність налагоджувати контакти», - сказав Лавров.

Він запевнив, що з боку Тіллерсона підтверджено готовність, яку висловив президент США Дональд Трамп у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним – готовність долати період підірваних двосторонніх відносин РФ і США.

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«Звичайно ж, у відносинах завжди залишатимуться питання, що потребують узгодження та вирішення, і всі розбіжності, звичайно, ми за один раз не подолаємо», - сказав Лавров.

Він заявив, що зустріч була прагматичною, діловою та продуктивною.

«Ми зіставили наші бачення, як рухатися у тих напрямках, які обговорювали наші президенти по телефону 28 січня в принциповому плані», - сказав Лавров.

Як повідомлялося, сьогодні секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон заявив, що очікує від Російської Федерації дотримання зобов'язань щодо виконання Мінських угод. Про це повідомило Reuters із посиланням на заяву Тіллерсона після його зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Бонні.

"У рамках наших зусиль із пошуку нової спільної основи, ми очікуємо, що Росія дотримуватиметься своїх зобов'язань щодо Мінських угод і працюватиме над зменшенням насильства в Україні", - підкреслив Тіллерсон.