У Венеціанській комісії дадуть оцінку, наскільки Рада дійсно хоче організувати свою роботу правильно

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій на засіданні Робочої групи з підготовки і сприяння реалізації плану заходів внутрішньої реформи і підвищення інституційної спроможності ВРУ.

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Спікер привітав на засіданні очільника місії Європарламенту зі сприяння реформі Верховної Ради Пета Кокса і подякував йому за роботу, спрямовану на підтримку українського парламенту.

Парубій нагадав, що робоча група, створена з представників усіх фракцій, має на меті законодавче впровадження реформ парламенту і підготовку законодавчих актів, які прискорюватимуть реформу ВР.

Голова ВР відзначив, зокрема, такі зміни, як відкриття усіх депутатських запитів, електронний документообіг та підвищення відкритості парламенту. Спікер також зауважив, що в десятки разів зросла кількість екскурсій до парламенту для громадян. "На сьогодні вже майже 22 тисячі людей, які за останній період відвідали Верховну Раду з екскурсіями", - додав спікер.

Також він додав, що в парламенті проводяться виставки і планується створення Музею парламентаризму.

Щодо напрацьованих законодавчих змін, Парубій зауважив, що "перший крок, який важливо нам пройти, - це крок, який був запропонований Регламентним комітетом, це приведення у відповідність до Конституції Регламенту Верховної Ради України".

"Зареєстрований законопроект, який підготував Регламентний комітет. І нами було ухвалене рішення, щоб цей законопроект пройшов експертизу у Венеційській комісії для того, щоб зміни, які стосуються узгодження з Конституцією, були максимально коректними", - сказав спікер.

Крім законопроекту, який передбачає "приведення у відповідність Регламенту до Конституції", додав голова ВР, йдеться про ініціативи щодо запровадження "співвідношення" між комітетами парламенту і міністерствами Кабінету міністрів.

"Це одна з тих рекомендацій, яка передбачає і дає змогу більш системно налагодити співпрацю між Верховною Радою України і Кабінетом міністрів", - сказав Парубій і додав, що відповідний законопроект зараз доопрацьовується.

Ще одна ініціатива, за словами голови ВР, стосується питання розподілу комітетів і депутатів для роботи у комітетах. "Усвідомлюючи, наскільки це складний процес був кожного скликання, пропонується, щоб ця формула на законодавчому рівні була запроваджена і введена в дію з наступного скликання", - додав спікер.

Він зауважив, що є ще значна кількість ініціатив щодо реформ парламенту. Зокрема, "активно обговорюється питання змішаних тижнів", а також питання "збереження гендерної політики".

"Між нами є домовленість, що виконавши перший план, який ми перед собою поставили, - три законопроекти, - ми на наступній нашій нараді (більш широкій) поставимо наступний план, і будемо крок за кроком також його виконувати", - сказав голова парламенту.

Своєю чергою Кокс нагадав, що рекомендації місії щодо реформи українського парламенту містять 52 пункти. "Це може здаватися загрозливим, лякаючим. Але не треба лякатися тієї кількості рекомендацій, тому що кожного разу, впроваджуючи навіть одну рекомендацію, ви будуєте взаємну довіру і довіру до парламенту", - наголосив він.

Кокс зазначив, що у запропонованій реформі йдеться про дві підвалини: інституційну, яка спрямована на депутатів, і адміністративну (мова про технічну та інформаційну підтримку, людські ресурси і їхній розвиток).

"Якщо ви вже виділяєте час для того, щоб зайнятися цією інституційною реформою, яка дуже важлива для України, треба полишати політичні суперечки за дверима", - сказав він.

Крім того, Кокс запропонував провести у квітні в Україні зустріч на зразок конференції "Діалог Жана Моне" із запрошенням Парубія та керівників фракцій. "Якщо ви зможете зробити ту роботу, яку запропонував спікер: змінити Регламент, змінити на майбутнє кількість комітетів, розподіл комітетів, співпрацю з Кабміном... то це буде добрий проект. Ви навчитеся багато чому під час цієї роботи", - сказав він і додав, що питання, які не встигнуть вирішити, будуть обговорені під час зустрічі у квітні.

Як відомо, 9 грудня у парламенті був зареєстрований проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (№5522). 10 лютого було внесено доопрацьований його варіант.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що законопроектом пропонується внести до окремих положень Регламенту ВР зміни, які випливають із положень закону "Про відновлення дії окремих положень Конституції України" від 21 лютого 2014 року № 742-VII, а саме: щодо порядку утворення, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР, щодо порядку призначення ВР за поданням президента прем'єр-міністра, міністрів оборони та закордонних справ, призначення за поданням прем’єра інших членів Кабміну, голів Антимонопольного комітету, Державного комітету телебачення і радіомовлення, Фонду державного майна, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку прем’єра і членів уряду. Також пропонується врегулювати в Регламенті питання призначення на посаду та звільнення з посади за поданням президента голови Служби безпеки України.

Серед іншого, зазначається, що потребують узгодження з Конституцією і положення Регламенту ВР щодо дострокового припинення повноважень народного депутата.