Янукович уникне покарання, якщо закон про заочне засудження не буде змінено – адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявила адвокат родин Героїв Небесної сотні Вікторія Дейнека.

"Перешкода у цій справі (про держзраду Януковича) - це законодавство про заочне засудження. Воно є неприйнятним, тому що мова йде про застосування вибіркового правосуддя, а це порушення Європейської конвенції, і, відповідно, ЄСПЛ буде такі вироки скасовувати, будуть відповідні санкції до нашої держави", - сказала Дейнека.

Також вона додала, що у квітні поточного року спливає термін дії цього закону, але низка справ проти Януковича навіть не передана до судів.

Говорячи про справу про державну зраду Януковича, досудове розслідування якої завершено, адвокат зазначила: "Вона йде по заочній процедурі засудження, по тих нормах, які на сьогоднішній день є, і вони не змінені, що становить загрозу перегляду цих вироків, якщо вони будуть обвинувальними, в ЄСПЛ".

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого генпрокурор Луценко закликав народних депутатів ухвалити зміни до закону про заочне засудження (проект закону № 5610).

За словами Луценка, існуючі норми закону, які були ухвалені минулого року, діятимуть до 16 квітня, і в разі невнесення змін до закону, захисники колишніх українських високопосадовців матимуть можливість заявляти в українських судах й особливо у європейських судах про застосування в Україні вибіркового правосуддя.

Також генпрокурор додав, що у разі, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження, судовий розгляд кримінального провадження проти Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні.