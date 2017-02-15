Луценко назвав умову, за якої суд над Януковичем може початись вже у березні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Починаючи з березня, якщо Верховна Рада прийме закон про вдосконалення процедури заочного засудження, з березня місяця, ми почнемо судовий розгляд справи у державній зраді Януковича. До цього все готове. Зроблена дуже важлива суспільна і дуже важка юридична робота. Тепер я б дуже хотів, щоб депутати відкрили нам двері до початку процесу", - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того ж дня Янукович у режимі відео-конференції надавав свідчення у справі проти п’яти колишніх «беркутівців».

Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

20 січня Печерський райсуд Києва дозволив ГПУ проводити заочне слідство у справі про держзраду Януковича.