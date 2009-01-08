Нафтогаз: відповідальність за ситуацію лежить на Газпромі

НАК «Нафтогаз України» висловлює здивування з приводу заяви голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА, який радить країнам ЄС, які вважають себе постраждалими від припинення постачання російського газу через територію України, звернутися до суду з позовом до України.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що «Нафтогаз України» вважає неприпустимим перекладання відповідальності за припинення постачання газу з Росії на Україну як країну-транзитера, яка не перешкоджала проходженню російського газу для європейських споживачів.

Таким чином, компанія вважає, що всю відповідальність за ситуацію, яка склалася, має взяти на себе «Газпром».

Як повідомлялося, незважаючи на відсутність з боку ВАТ «Газпром» контракту на транзит природного газу територією України на 2009 рік і значний економічний і психологічний тиск з російського боку, Україна транспортувала споживачам Європи через ГТС України за 6 днів січня 1435,9 млн. куб. м російського газу. Компанія використала 52 млн. куб. м газу на технологічні потреби ГТС України. Це повністю відповідає загальному обсягу надходження в ГТС України російського природного газу за цей період - 1488,2 млн. куб. м.

При цьому в "Нафтогазі" нагадують, що для забезпечення роботи перекачуючих агрегатів при транспортуванні російського природного газу територією України необхідно 21 млн. куб. м газу за добу або 126 млн. куб. м за 6 діб.

Таким чином, можна констатувати, що Україна за 6 діб січня 2009 року передала європейським споживачам 74 млн. куб. м газу з власних ресурсів, зазначає "Нафтогаз".