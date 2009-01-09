Перша група спостерігачів ЄС протягом найближчих годин вилетить до Києва

Перша група спостерігачів ЄС вже протягом найближчих годин вилетить до Києва.

Про це заявив представник Єврокомісара з питань енергетики Ферран Тарадельяс Еспуні. Він сказав, що фахівці вже сьогодні зможуть приступити до моніторингу на об`єктах газопроводів, що проходять по українській території. Україна не дозволила участі в групі спостерігачів представників Газпрому і Міністерства енергетики Росії.

Эхо Москвы