Перша група спостерігачів ЄС протягом найближчих годин вилетить до Києва
10:12, 09 січня 2009Політика
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До моніторингу приступлять сьогодні
Перша група спостерігачів ЄС вже протягом найближчих годин вилетить до Києва.
Про це заявив представник Єврокомісара з питань енергетики Ферран Тарадельяс Еспуні. Він сказав, що фахівці вже сьогодні зможуть приступити до моніторингу на об`єктах газопроводів, що проходять по українській території. Україна не дозволила участі в групі спостерігачів представників Газпрому і Міністерства енергетики Росії.
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