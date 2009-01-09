ПР вимагає створити «газову» спецкомісію

Ініціативу озвучив Колесніков

Партія регіонів вимагає створення у Верховній Раді спеціальної тимчасової комісії з розслідування питань енергетичної безпеки України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив народний депутат України Борис КОЛЕСНІКОВ. “Партія регіонів вимагає негайного створення парламентської спеціальної комісії з розслідування питань енергетичної безпеки України та торгівлі газом”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

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