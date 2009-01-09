ПР вимагає створити «газову» спецкомісію
16:04, 09 січня 2009Політика
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Ініціативу озвучив Колесніков
Партія регіонів вимагає створення у Верховній Раді спеціальної тимчасової комісії з розслідування питань енергетичної безпеки України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив народний депутат України Борис КОЛЕСНІКОВ.
“Партія регіонів вимагає негайного створення парламентської спеціальної комісії з розслідування питань енергетичної безпеки України та торгівлі газом”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
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