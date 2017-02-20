У Financial Times пояснили, який сигнал надіслала Росія визнанням паспортів "Л/ДНР"

"Європейські дипломати вбачають у такому жесті Кремля попередження для України та Заходу на тлі розчарування Москви у тому, що нова адміністрація США не змогла стати на бік Росії", - йдеться у повідомленні Financial Times.

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Про чітку позицію США свідчить й зустріч американського віце-президента Майка Пенса та Порошенка в Мюнхені, на якій перший підтвердив підтримку Вашингтона й наголосив на виконанні Росією "Мінська".

Таким чином, зазначається у статті, визнання "паспортів" "Л/ДНР" змусило Київ та Захід задуматися над намірами РФ.

"Крок Росії також можна трактувати як рух у напрямку визнання самопроголошених "народних республік" у сепаратистських регіонах", - підсумовує Financial Times.

Як повідомляв УНІАН, Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" та інших "документів", виданих псевдовладою так званих "ДНР" і "ЛНР".