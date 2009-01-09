Ющенко: українська ГТС має стати частиною європейського ринку

Україна виступає за те, щоб її газотранспортна система стала невід’ємною частиною європейського газового ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній з прем’єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ прес-конференції в Києві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це дозволить вирішити багато існуючих проблем щодо транспортування газу. Загалом В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна підтримує всі ініціативи Європейського Союзу, які дозволять оптимізувати європейський газовий ринок.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що результатом сьогоднішньої зустрічі в Києві буде дуже багато ініціатив щодо оптимізації поставок і транзиту газу до споживачів.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії М.ТОПОЛАНЕК прибув до України сьогодні для проведення переговорів з вищим керівництвом держави щодо вирішення проблеми відновлення постачання російського газу до європейських держав.