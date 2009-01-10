Тимошенко: газових посередників між Україною та Росією не буде

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Україна і Росія підпишуть прямі контракти на постачання та транзит газу в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Києві журналістам після завершення переговорів із прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«Ніяких посередників між Україною та Росією у постачанні природного газу до України не буде. Досить корупції в цій сфері, досить непрозорості й досить нестабільності. Й тому після того, як ми з`ясуємо підходи до формування цін на газ і на транзит, контракти будуть підписані прямі – між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН ("Хтось в Україні прагне зберегти газових посередників", За "газовим конфліктом" стоїть намагання повернути посередників), питання щодо загрози повернення посередників протягом останнього тижня порушувалося як російськими, так і українськими офіційними особами.

Довідка УНІАН. З 2006 року компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) була ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ «УкрГаз-Енерго». 50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», 45% - українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.