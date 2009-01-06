Хтось в Україні прагне зберегти газових посередників

На думку офіційного представника ВАТ «Газпром» Сергія Купріянова, ситуація, що склалася з постачаннями газу на Україну, свідчить про наявність в Києві політичних сил, які прагнуть зберегти посередника між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України". "В цілому із ситуації, яка складається зараз, створюється враження, що справа не в комерційних умовах, не в ціні і не в об`ємах, а в тому, що є певні політичні сили, які прагнуть на будь-яких умовах зберегти посередника", - сказав він.

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