Хтось в Україні прагне зберегти газових посередників
06:50, 06 січня 2009Політика
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Версія від Газпрому
На думку офіційного представника ВАТ «Газпром» Сергія Купріянова, ситуація, що склалася з постачаннями газу на Україну, свідчить про наявність в Києві політичних сил, які прагнуть зберегти посередника між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України". "В цілому із ситуації, яка складається зараз, створюється враження, що справа не в комерційних умовах, не в ціні і не в об`ємах, а в тому, що є певні політичні сили, які прагнуть на будь-яких умовах зберегти посередника", - сказав він.
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