За "газовим конфліктом" стоїть намагання повернути посередників

Уся ситуація, яка сьогодні склалась в сфері газових взаємовідносин між Україною та Російською Федерацією може бути викликана намаганнями повернути на газовий ринок України таких посередників як RosUkrEnergo та УкрГазЕнерго.

Уряд України, Мінпаливенерго та НАК „Нафтогаз-України" за будь яких умов не допустять спроби залучення посередників та повернення непрозорих, корупційних відносин, що супроводжували діяльність вищезгаданих посередницьких структур в системі газозабезпечення України.

Уряд України, Мінпаливенерго та НАК „Нафтогаз України" будуть продовжувати наполягати на встановленні прямих, прозорих та прогнозованих взаємовідносин в газовій сфері безпосередньо між НАК „Нафтогаз України" та ВАТ „Газпром".

Довідка УНІАН. З 2006 року компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) була ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ «УкрГаз-Енерго». 50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», 45% - українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

В Меморандумі між Урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 р. передбачено, що при виконанні українською стороною своїх зобов`язань щодо розрахунків за поставлений українським споживачам природний газ, з 1 січня 2009 р. будуть встановлені прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» щодо поставок газу в обсягах, які забезпечать його баланс для повного задоволення потреб українських споживачів без посередників.