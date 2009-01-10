Україна розглядає пропозицію РФ про додаткових експертів

Україна розглядає питання про розширення списку міжнародних спостерігачів, які вивчають питання транзиту газу через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Відпрацьовується питання щодо розширення списку спостерігачів відповідно до пропозиції Російської Федерації. Йдеться про те, щоб спостерігачі-експерти працювали на об`єктах газотранспортної системи України, а також на об`єктах ГТС РФ, які забезпечують постачання і транзит газу до території України», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що на сьогоднішній день в рамках домовленостей, досягнутих Президентом України з керівництвом Єврокомісії, прем`єром Чехії, головуючої в ЄС, і в рамках домовленостей з РФ, в Україні вже працює група експертів-спостерігачів, і сьогодні вони працюють на підприємствах НАК «Нафтогаз України».