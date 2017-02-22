Порошенко назвав майбутні вибори президента РФ "додатковим аргументом для підвищеної бойової готовності ЗСУ"

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час оперативного збору у Генштабі керівного складу органів військового управління, командувачів видів ЗСУ, командирів бойових частин та з’єднань.

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«Безальтернативні президентські вибори в Росії, які відбудуться наступного року, вже зараз є додатковим аргументом для підвищеної бойової готовності Збройних сил України», - наголосив Порошенко.

«Адже абсолютно ясно, що ця гра, гра м’язами, є головною виборчою технологією. Ворожий курс по відношенню до України та всього зовнішнього світу користується, як це дуже прикро, підтримкою з боку російських виборців», - сказав він.