Італія закликає повернути Росію до "Великої вісімки" - Reuters

Альфано заявив, що Росія є важливим міжнародним партнером і що лідери країн "Великої сімки" (США, Великої Британії, Канади, Франції, Італії, Німеччини та Японії) повинні розглянути можливість запрошення Росії до участі у щорічному саміті промислово розвинених країн, передає Reuters.

Як зазначається, глава МЗС Італії, шукаючи можливість закласти міцну основу для гарних відносин з обраним президентом США Дональдом Трампом, сказав, що світові лідери привітали би потепління у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Він також дав сигнал, що Рим є відкритим для перегляду глобальної ролі Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Цього року Італія головує у "Великій сімці" та проводитиме цьогорічний саміт G7 у сицилійському місті Таорміна в травні. Альфано відзначив, що, ймовірно, буде неможливо залучити Росію до цьогорічного саміту, але висловив думку, що відновлення "Великої вісімки" може відбутися у майбутньому.

"Ми обговорюємо з Росією усі найбільш складні міжнародні кризи. Це правда. Мабуть, це буде неможливим для Таорміни, але ми повинні розглянути повернення до G8 у майбутньому, яка замінить нинішню G7", - заявив глава МЗС Італії у парламенті.

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Майбутній саміт G7 буде вперше відбуватися за участю Дональда Трампа, який зобов'язався покращити відносини з РФ.

"Будь-яка відповідальна особа повинна сподіватися на потепління у відносинах між Сполученими Штатами та Росією", - заявив Альфано.

Він додав, що Росія довела, що є "надійним партнером у енергозабезпеченні, і в той же час дуже корисний партнер у боротьбі з тероризмом".

Також він сказав, що НАТО повинно створювати систему оборони, спрямовану на південні рубежі Альянсу, а не на східні.