Ратифікація асоціації Україна-ЄС: у Нідерландах хочуть, щоб Київ підписав додатковий документ
Лідер Соціалістичної партії Нідерландів Гаррі ван Боммель запропонував парламенту проголосувати за рішення, яким Україну зобов’язують підписати додатковий політичний документ, що стосується Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Відповідна пропозиція внесена до порядку денного нижньої палати парламенту, передає "ЄвроПравда".
Пропозиція буде розглядатися сьогодні після 19:30 за київським часом одразу після голосування за урядовий законопроект, який пропонує ратифікувати угоду про асоціацію з Україною.
"Заслухавши дебати, Державна Рада (консультативний орган при уряді Нідерландів, - ред.) приходить до висновку про необхідність юридичного прийняття "заяви обов'язкового характеру", яка повинна стати відповіддю на результати референдуму, де 61% виборців були проти угоди про асоціацію", - йдеться у пропозиції ван Боммеля.
Читайте також"З перервою на вибори": голландські депутати визначилися, коли почнуть вирішувати долю ратифікації Україна-ЄС
У пропозиції зазначається, що додаткова угода "строго кажучи, не впливає на Україну", а скоріше спрямована на те, щоб гарантувати, що уряд простежить за виконанням волі виборців у процесі ратифікації угоди.
Нагадаємо, домовленість щодо ратифікації асоціації, яка була досягнута минулого року, оформлена у вигляді "рішення глав держав та урядів членів ЄС".
В рішенні описані 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію. Водночас, вони не змінюють угоду, а лише підтверджують ті норми, які вже є в її тексті.
Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Нідерландів (Друга палата) має необхідну кількість голосів, щоб підтримати законопроект, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.