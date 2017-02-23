Ратифікація асоціації Україна-ЄС: у Нідерландах хочуть, щоб Київ підписав додатковий документ

Відповідна пропозиція внесена до порядку денного нижньої палати парламенту, передає "ЄвроПравда".

Пропозиція буде розглядатися сьогодні після 19:30 за київським часом одразу після голосування за урядовий законопроект, який пропонує ратифікувати угоду про асоціацію з Україною.

"Заслухавши дебати, Державна Рада (консультативний орган при уряді Нідерландів, - ред.) приходить до висновку про необхідність юридичного прийняття "заяви обов'язкового характеру", яка повинна стати відповіддю на результати референдуму, де 61% виборців були проти угоди про асоціацію", - йдеться у пропозиції ван Боммеля.

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У пропозиції зазначається, що додаткова угода "строго кажучи, не впливає на Україну", а скоріше спрямована на те, щоб гарантувати, що уряд простежить за виконанням волі виборців у процесі ратифікації угоди.

Нагадаємо, домовленість щодо ратифікації асоціації, яка була досягнута минулого року, оформлена у вигляді "рішення глав держав та урядів членів ЄС".

В рішенні описані 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію. Водночас, вони не змінюють угоду, а лише підтверджують ті норми, які вже є в її тексті.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Нідерландів (Друга палата) має необхідну кількість голосів, щоб підтримати законопроект, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.