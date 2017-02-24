Геращенко закрила засідання Ради у присутності близько 30 нардепів (фото)
15:04, 24 лютого 2017Політика
535 1
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закрила сьогоднішнє засідання парламенту при майже порожній залі.
Сесійна зала була майже порожня / facebook.com/derevyanko.yuriy
Як передає кореспондент УНІАН, вона нагадала, що наступного тижня народні депутати працюють з виборцями, а з 6 по 10 березня - у комітетах, комісіях і фракціях.
Читайте також"Шпигунські" пристрасті Верховної Ради
За словами нардепа Юрія Дерев'янка, у сесійній залі було близько 30 осіб. Як доказ він оприлюднив кілька фото у Facebook.
Сесійна зала була майже порожня / facebook.com/derevyanko.yuriy
Сесійна зала ВР у п'ятницю / facebook Kateryna Pieshko
Наступне пленарне засідання розпочнеться о 10.00 у вівторок, 14 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter