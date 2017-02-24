Геращенко закрила засідання Ради у присутності близько 30 нардепів (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, вона нагадала, що наступного тижня народні депутати працюють з виборцями, а з 6 по 10 березня - у комітетах, комісіях і фракціях.

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За словами нардепа Юрія Дерев'янка, у сесійній залі було близько 30 осіб. Як доказ він оприлюднив кілька фото у Facebook.

Наступне пленарне засідання розпочнеться о 10.00 у вівторок, 14 березня.