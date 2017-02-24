Стало відомо, хто представлятиме Україну на слуханнях суду в Гаазі у справі проти Росії

Як повідомила прес-служба президента, очолила українську делегацію заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Також до складу увійшли директор департаменту Європейського Союзу МЗС Всеволод Ченцов, заступник генерального прокурора Євгеній Єнін, керівник головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації президента Ігор Жовква, керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко та начальник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.

Слухання відбудуться 6–9 березня в Гаазі.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН 16 січня.

Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У позові Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України.

Крім того, Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь у кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна також звернулася до Міжнародного суду ООН із проханням запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку Російської Федерації протягом розгляду справи судом по суті.

6–9 березня в Палаці миру в Гаазі відбудуться публічні слухання, присвячені проханню про запровадження тимчасових заходів, представлених Україною.