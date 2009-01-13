Ющенко вимагає від МВС, СБУ та МНС посилити контроль на об'єктах ГТС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій посилити контроль на об`єктах газотранспортної системи нашої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у листах глави держави до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, т.в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА і міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимира ШАНДРИ.

«У зв`язку із відновленням Російською Федерацією постачання природного газу до країн Західної Європи прошу в межах компетенції та чинного законодавства вжити заходів для попередження нештатних ситуацій на об`єктах газотранспортних мереж України», - наголосив Президент.

Глава держави хоче бути невідкладно інформованим про результати моніторингу та вжиті заходи, зазначили в прес-службі.