На догоду Росії: названі країни ЄС, які "підчистили" резолюцію Європарламенту щодо Криму

Йдеться про документ, прийнятий 4 лютого 2016 року, заявила український журналіст, публіцист Лариса Волошина, передає Обозреватель.

"Стався дивний момент. Резолюція свідчить, що Росія є окупантом, а Крим є окупованою територією... Так от, з цієї резолюції були вилучені слова, на яких спочатку наполягала Україна, про корінні народи... Це була вимога делегації Кіпру та іспанців. Ми розуміємо, що це робили російські прихильники", - сказала вона.

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За словами Волошиної, в українській версії наголошувалося, що кримські татари за радянської влади постраждали від сталінських репресій.

"Росію не цікавить момент, що її називають окупантом. Їй все одно. Вона не хоче, щоб ми встановлювали чіткі правові статуси для власних громадян, для власних територій і для народу. Їх це дуже турбує", - додала Волошина.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016-го року було оприлюднено офіційний звіт місії ОБСЄ з оцінки голосування в РФ на виборах до Держдуми. За словами Геращенко, неприпустимим є те, що в цьому звіті немає ні слова про те, що вибори в окупованому Криму проходили з порушенням стандартів".