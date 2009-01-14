Дубина заявляє, що на сьогодні транзит газу через Україну неможливий

Голова НАК “Нафтогаз України” Олег ДУБИНА заявляє, що на сьогодні транзит газу через територію України технічно неможливий, оскільки Росія не міняє заявку на подачу газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Сьогодні ми одержали від «Газпрому» ту саму заявку, яка була й учора, – відкрити газовий потік по «Суджі» і довести його до «Орловки». На жаль, відповіли те саме – що ми сьогодні цього зробити не можемо, аби не залишити без газу наші регіони. Тому ситуація, яка була вчора (з транзитом – УНІАН), вона залишається й сьогодні», – сказав О.ДУБИНА.

Він також наголосив, що технічна угода, в якій були б чітко виписані напрямки й обсяги постачань газу на 2009 рік, на сьогодні не підписана і тому підготовлений технічний протокол на місяць, в якому визначені умови роботи української ГТС.

«Ми не можемо сьогодні запускати систему на невеликі обсяги і на незрозумілий термін. Мені потрібно бачити життя бодай на один місяць, тоді можна щось планувати і якимсь чином перебудувати роботу української ГТС», – сказав О.ДУБИНА.

У свою чергу, міністр палива й енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що сьогодні вранці надіслав листа комісарові ЄС з питань енергетики Андрісу ПІБАЛГСУ, в якому виклав існуючу ситуацію з експортом газу, а також наголосив на необхідності швидкого підписання тимчасового технічного протоколу з роботи української ГТС. Також він попросив європейську сторону сприяти Україні у вирішенні питання забезпечення технологічним газом для транзиту газу до Європи.

Крім того, Ю.ПРОДАН вважає, що на сьогодні Європі необхідно чітко поставити питання Росії, чому транзит газу до Європи досі не відновлено. «Я чітко поставив питання (у листі – УНІАН), що пора вже Європейській Комісії поставити чітке питання, навіщо російська сторона вдається до таких дій», – сказав Ю.ПРОДАН.

Довідка УНІАН. 13 січня "Газпром" відновив постачання російського газу до Європи через Україну через газорозподільну станцію "Суджа" в обсягу 76,6 млн. кубометрів на добу для забезпечення транзиту газу через територію України для споживачів Балкан, Туреччини і Молдови. За годину мало проходити 3 млн. 126 тис. кубометрів газу.

Пізніше джерело, близьке до «Нафтогазу», повідомило, що Україна не відкрила транзитний газопровід у напрямку газовимірювальної станції (ГВС) «Суджа». За його словами, той обсяг газу, що його запропонував «Газпром» для прокачування через ГВС «Суджа», недостатній для його транспортування в тому напрямку, який пропонує «Газпром», відповідно, на даний момент російський газ не надходить в ГТС України. Досі транзит газу не відновлено.