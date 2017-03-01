САП вимагатиме видачі судді Чауса з Молдови (документ)

"Після офіційного підтвердження інформації про його затримання на території Молдови Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме видачі затриманого Україні для здійснення правосуддя згідно законодавства", - повідомляє САП на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши документ.

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Як повідомляв УНІАН, Чауса у Молдові затримали в середу, 1 березня.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. США (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 12 вересня суддю Чауса оголошено у національний розшук.

Адвокат судді Чауса надав медичну довідку про те, що суддя перебуває в одній із медичних установ Криму. 14 листопада 2016 року Інтерпол оголосив Чауса у міжнародний розшук.

Українцям гучне затримання Чауса, скоріше, запам’яталося оригінальним способом зберігання грошей – у звичайних скляних банках в городі.