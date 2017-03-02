Екс-президент США Обама готовий повернутися в політику - ЗМІ

Екс-президент США Барак Обама готовий повернутися в політику. Про це повідомив колишній генеральний прокурор США Ерік Холдер, повідомляє Politico.

Він пояснив, що розмовляв із цього приводу з Обамою.

"Він повертається. Він готовий приступити", - заявив Холдер.

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У той же час, Холдер розповів про можливе залучення коштів і взаємодію із законодавцями для нового Національно-демократичного комітету округів (NDRC), який Холдер очолив торік на прохання Обами.

Таким чином Обама і високопоставлені представники Демократичної партії планують зосередитись на виборах до законодавчих зборів на рівні штатів, що може посилити позиції демократів у державних установах і в Палаті представників.

Як повідомляв УНІАН раніше, під час своєї останньою прес-конференції у якості президента Обама розповів про найближчі плани на майбутнє після закінчення терміну свого президентства.

Обама заявив, що наразі він хоче більше часу проводити «зі своїми дівчатками», маючи на увазі своїх дочок та дружину Мішель, з якою Обама цього річ святкувати 25-річчя спільного життя.

«Зараз я хочу присвятити час нашому родинному життю. У нас незабаром 25-річчя весілля», - сказав Обама, додавши «я хочу проводити такий дорогоцінний час зі своїми дівчатками».