У МЗС закликали Євросоюз змінити модель відносин з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час конференції «Підсумки імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2016 рік та плани на 2017 рік».

На думку Ченцова, Україна у розвитку відносин з ЄС стала заручником багатьох внутрішніх проблем Євросоюзу.

Говорячи стосовно угоди про спільний авіаційний простір, дипломат сказав, що вона «зависла через певні проблеми між - знову ж - таки країнами-членами». Дипломат вважає, що треба шукати вихід з цієї ситуації.

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«Те ж саме з енергетикою. Тобто, для нас не є зрозумілою ситуація, коли важливі питання, які стосуються енергетичної інфраструктури, і які мають вплив на ситуацію в Україні, на постачання на наш енергетичний баланс - вони вирішуються без нас, і просто нас ставлять перед фактом, що Європейська комісія ухвалила якесь рішення, яке єдине правильне. Може це і так. Я маю на увазі OPAL. Але ми маємо бути в процесі», - заявив Ченцов.

Окрім того, він зауважив, що також йдеться про ставлення до України.

«Ми наразі, скажімо, виросли з тих рожевих, напевно, штанців просто об'єкту політики Європейського Союзу. Тобто, ми претендуємо на те, і є всі підстави для того, щоб у нас був якийсь, якщо не рівноправний, але серйозний діалог», - заявив представник МЗС.

Також він погодився, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС дуже важлива для України і вона повинно проводити реформи.

«Але це не менш важливо для Європейського Союзу - враховувати чинник України. Особливо в цій складній ситуації, коли Європейський Союз буде вимушений сам реформуватися. Тобто, які будуть майбутні стосунки з такими країнами як Україна? Напевно, модель має бути дещо іншою, і має бути баланс зобов'язань, і це стосується і Угоди про асоціацію, і це стосується й Енергетичного співтовариства. Тобто, зміна моделі відносин, зміна ставлення і відхід від цього дещо патерналістського підходу», - наголосив дипломат.

Він переконаний, що сьогодні назрів час про це говорити і це робити. За його словами, попереду восени відбудеться саміт «Східного партнерства», продовжуватимуть проводитися і двосторонні заходи, і зокрема саміт Україна-ЄС та Рада асоціації.

Разом з тим він сказав, що не закликає до конфронтаційних дискусій. На його переконання, дискусія має бути відвертою, чесною і налаштованою на результат.