Кириленко переживає, що олігарх Фірташ зробить з ВР посміховисько

Член фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО не вважає за доцільне заслуховувати у Верховній Раді виступ одного із власників “РосУкрЕнерго” Дмитра ФІРТАША.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я не думаю, що парламент є трибуною для олігархів, до якого б політичного середовища він не належав», - сказав депутат.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що люди такого рангу мають з’ясовувати свої стосунки на телевізійних шоу. «А в парламенті мають виступати прем’єр-міністр, члени уряду, народні депутати», - сказав він.

При цьому В.КИРИЛЕНКО додав, що перетворювати парламент на посміховисько «на догоду зовнішнім силам» не потрібно дозволяти.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів підтримає виступ Д.ФІРТАША у Верховній Раді щодо газових питань.

Лідер “Єдиного Центру”, член фракції “НУ-НС” Ігор КРІЛЬ також позитивно оцінив ініціативу Д.ФІРТАША щодо виступу у парламенті.