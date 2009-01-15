Росія все ж таки хоче провести газовий саміт у себе

У Москві йде підготовка до саміту з газової проблематики, запланованому на 17 січня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля, посилаючись на прес-секретаря Президента РФ Наталію ТІМАКОВУ.

"Зараз дипломатичними каналами розсилаються запрошення главам держав і урядів країн-споживачів і транзитерів російського газу", - сказала Н.ТІМАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував провести 17 січня саміт країн-споживачів і транзитерів газу в Москві.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про готовність взяти участь у саміті, якщо він відбудеться не в Москві, а в одній із європейських країн.

Представник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНТБЕРГЕРЕ повідомив, що Європейський Союз готовий взяти участь у газовому саміті.