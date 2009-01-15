Шуфрич розказав, хто у конфлікті Медведчук-Бойко слон, а хто моська

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ заявляє, що керівництво партії вважає дещо некоректною заяву народного депутата від цієї політичної сили Юрія БОЙКА відносно Віктора МЕДВЕДЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Н.ШУФРИЧ зауважив, що сьогодні він зустрічався з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ з цього питання. «Я дуже вдячний Віктору Федоровичу за оцінку моєї принциповості по відношенню до товаришів. У даному випадку йдеться про Віктора МЕДВЕДЧУКА. Я знаю, що і до Юрія БОЙКА довели те, що його вчорашня позиція стосовно МЕДВЕДЧУКА була некоректною», - сказав депутат.

Н.ШУФРИЧ вважає, що Ю.БОЙКО в даному випадку має вчинити так, «як вчиняє справжній чоловік».

Відповідаючи на запитання, чи можливо, що В.МЕДВЕДЧУК подаватиме до суду на Ю.БОЙКА у зв’язку з цією заявою, Н.ШУФРИЧ зауважив, що не знає про такі наміри В.МЕДВЕДЧУКА.

«Ця справа мені більше нагадує ситуацію з відомої байки про слона і моську. Так от, у цій ситуації слоном можна назвати МЕДВЕДЧУКА у конфлікті МЕДВЕДЧУК-БОЙКО», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня екс-міністр палива і енергетики, народний депутат Ю.БОЙКО заявив, що справжньою причиною зриву українсько-російських газових переговорів стало лобіювання прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО інтересів комерційної структури FKRtt Universal Swissland, фактичними власниками якої є В.МЕДВЕДЧУК та Ігор БАКАЙ.

«Компанія FKRtt Universal Swissland належить Віктору МЕДВЕДЧУКУ і Ігорю БАКАЮ. Прем`єр-міністр лобіювала підписання контракту між російською стороною і цією компанією на експорт з території РФ 4,5 млрд. куб. м газу в першому кварталі. Саме тому виплата газових боргів так довго затягувалася урядом України, як і переговорний процес в цілому», – сказав Ю.БОЙКО.

За словами депутата, відмова російської сторони від підписання контракту з FKRtt Universal Swissland і призвела до ескалації газового конфлікту між Росією і Україною.