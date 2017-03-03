Тернопільська облрада закликала керівництво держави припинити торгівлю з окупантами

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради України Андрія Парубія, прийнятому на сьогоднішній сесії обласної ради.

За нього проголосували 33 із 48 зареєстрованих депутатів, 12 утрималося, 3 не голосували.

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У ньому він також висловив підтримку ініціативі ветеранів- учасників бойових дій в АТО, які розпочали акцію: «Блокада торгівлі на крові».

«Люди, які в 2014 році захистили державу, що не мала спроможності захистити себе і своїх людей, через 3 роки війни знову виконують функцію держави та зупиняють ганебну торгівлю з окупантом, яка збагачує олігархів по обидва боки від фронту та допомагає Росії фінансувати окупацію Автономної Республіки Крим і частину Донецької та Луганської області», – йдеться у зверненні.

У ньому депутати також незадоволення тим, що тягар відбудови Донбасу лягає на плечі українських платників податків.

Відтак закликали керівництво держави припинити торгівлю з непідконтрольними територіями України і Росією, провести розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України і з України на Донбас, відправити у відставку Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгія Туку.

Водночас безпосередньо перед голосуванням до зали облради прийшли начальник управління обласної поліції та СБУ, які заявили, що надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення, яке виявилося хибним.