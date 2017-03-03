Шляхом проведення фальшивих виборів на Донбасі Путін хоче отримати право вето на майбутнє України - Яценюк

"Я підтримую ідею провести вибори в Донецьку та Луганську - вільні та чесні вибори, а не імітацію виборів під керівництвом президента Путіна", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час дискусії в Королівському Інституті міжнародних відносин «Chatham House» 3 березня в рамках візиту до Лондона, як повідомляється на сайті "Народного фронту".

Відповідаючи на запитання експертів, він підкреслив, що існує дипломатичний шлях вирішення ситуації на сході України: "Перше - повне припинення вогню. Наступне - виведення російських військ".

Щодо можливості проведення виборів на території Донецької та Луганської областей, Арсеній Яценюк наголосив: "Я підтримую ідею провести вибори в Донецьку та Луганську - вільні та чесні вибори, а не імітацію виборів під керівництвом президента Путіна".

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Арсеній Яценюк підкреслив, що президент Путін "хоче тримати руку на нашому горлі й використовувати Донецьк і Луганськ як інструмент впливу на вибір України".

"Путін переконаний, що якщо він проведе свої фальшиві вибори, то отримає право вето щодо майбутнього України", - наголосив лідер "Народного фронту".

"Ми зацікавлені в дипломатичному вирішенні, але з російського боку зацікавлення немає", - сказав Арсеній Яценюк.

У рамках візиту до Лондона, який відбувся на запрошення Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House", Арсеній Яценюк зустрівся з Державним секретарем Великої Британії з питань оборони Майклом Феллоном, міністром у справах Європи та Північної і Південної Америки сером Аланом Дунканом, представниками українсько-британської парламентської групи дружби, а також з Прем’єр-міністром Великої Британії у 2010-2016 роках Девідом Кемероном.