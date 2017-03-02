Яценюк у Лондоні провів зустріч із міністром оборони Великобританії Майклом Феллоном

Арсеній Яценюк прокоментував зустріч на своїй сторінці у Facebook.

«Під час мого останнього приїзду в Україну я був глибоко вражений народною підтримкою Збройних сил України. Вона зростає і це вражаюче», поділився щойно у нашій розмові Міністр оборони Великої Британії сер Майкл Феллон», - написав політик після зустрічі у Лондоні.

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«У цих словах - не лише відчуття поваги до наших військових і нашого народу. У цих словах я відчув упевненість у силі України та в нашому успіху оборонити нашу державу. Про нашу оборону, про розширення військової співпраці, про конкретні дії для консолідації вільного світу в протидії російській агресії йшлося під час нашої розмови», - зазначив лідер «Народного фронту».

«Вдячний Уряду Сполученого Королівства, керівництву і представникам британського війська за солідарність і підтримку України. Ми разом обороняємо правду, свободу і право жити у вільному світі», - додав він.