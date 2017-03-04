Шкіряк: Росія у березні спробує дестабілізувати ситуацію в Україні

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів радник глави МВС Зорян Шкіряк, відповідаючи на питання щодо чергової хвилі дестабілізації ситуації в Україні, за якою стоїть Росія.

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"Росія впродовж двох з половиною років і донині максимально здійснює брутальні кроки щодо дестабілізації України. Що стосується їх інтенсивності, то вони залежать від політичного контенту і періоду, в якому перебуває Україна. За нашою оперативною інформацією на нараді, яка відбулася наприкінці 2016-го за участі помічника президента РФ Суркова з представниками російських спецслужб, визначалися плани подальшої дестабілізації ситуації в Україні в період від кінця лютого до кінця березня", - сказав Шкіряк.

На його думку, це пов’язано з активізацією політичного сезону, перш за все у Верховній Раді. Крім того, так уже склалося, що пізня осінь і рання весна є найсприятливішими періодами для спроб розхитування ситуації шляхом проведення різних політичних акцій.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє, що не дозволить дестабілізації ситуації в Україні.