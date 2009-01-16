Фракція НУ-НС обрала лідера
10:09, 16 січня 2009Політика
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Третьяков став заступником
Лідером фракції “Наша Україна – Народна самооборона” обрано народного депутата Миколу МАРТИНЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
За його словами, таке рішення було ухвалено на засідання фракції.
Крім того, він повідомив, що ще одним заступником лідера фракції НУ-НС було обрано Олександра ТРЕТЬЯКОВА.
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