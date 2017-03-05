Блокадники почали зупиняти вантажні потяги із Росії в Конотопі, "Укрзалізниця" підтверджує

Як повідомляється на сторінці акції у Facebook, народні депутати надають допомогу «Штабу блокади торгівлі з окупантами», зупиняють вантажні потяги та здійснюють перевірку документів безпосередньо у машиніста.

Зазначається, що «Штаб блокади торгівлі з окупантами» вимагає від «Укрзалізниці» пред'явити документи на потяги з вугіллям та іншими товарами, що були виявлені у вагонах із маркуванням РЖД на території товарної станції «Конотоп».

При цьому у штабі вказали, що працівники «Укрзалізниці» «незаконно блокують надання документів народним депутатам України».

Керівництво поліції Сумської області прийняло заяву від депутатів про перешкоджання їм виконувати свої повноваження.

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Своєю чергою у прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що у блокуванні руху потягів беруть участь два народні депутати та ще близько 100 осіб.

За даними прес-служби, депутати та сторонні особи блокують рух вантажних поїздів на перегоні Вирівка-Конотоп. Перший потяг було заблоковано на 5 хв. о 12.13, другий – о 14.18 на понад годину. «Зазначений поїзд на станції «Хутір Михайлівський» пройшов усі необхідні процедури прикордонного та митного контролю і був допущений до подальшого курсування», - додали в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня учасники АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування.

Учора, 4 березня, у «Штабі блокади торгівлі з окупантами» повідомили про початок блокування товарної станції «Конотоп» в Сумській області з метою припинення руху потягів з Росії

Також учасники акції заявили, що планують впродовж місяця взяти «під ефективний український контроль» всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими ведеться торгівля з Росією.

Сьогодні поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування руху потягів у Конотопі.