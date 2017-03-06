Рівно о півночі громадяни, які зібрались біля суду, скандували "Насірушка виходь".

Як передає кореспондент УНІАН, люди, які зібралися біля приміщення Солом'янського районного суду, розходитись не збираються.

Також, рівно о півночі, 6 березня, активісти у зворотньому відліку порахували до 10 і після цього зі сміхом кілька разів проскандували "Насірушка виходь".

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Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді. Термін арешту Насірова закінчується о 23:57.

Протягом засідання адвокати вимагали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров’я Насірова, але суд відхилив це клопотання.

Раніше повідомлялося, що захист голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не виключає оголошення нової підозри й нового затримання з боку звинувачення.

Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.