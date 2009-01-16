Новопризначеним послам Медведєв в першу чергу розказав про газ

Конфлiкт щодо транзиту газу через Україну до Європи набув мiжнародного характеру.

Про це заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, повідомляє радіо “Свобода”.

Він висловив сподiвання на пiдтримку Європи його iнiцiативи про скликання мiжнародної зустрiчi з цього питання.

«На жаль, це питання вийшло за рамки двостороннiх вiдносин i юридичного поля», – сказав Д.МЕДВЕДЄВ сьогодні пiд час церемонiї вручення йому вiрчих грамот вiд послiв зарубiжних країн.

«Ми готовi до пошуку довгострокових рiшень i розраховуємо на те, що українська сторона проявить вiдповiдальний пiдхiд, i нашi європейськi партнери сприятимуть пошуку необхiдного рiшення», – заявив Президент Росії.

Завтра в Москві мають зустрітися прем’єри України та Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН.

Що ж до саміту, який скликає Д.МЕДВЕДЄВ, то напередодні представники України заявили, що не братимуть участі в зустрічі, якщо вона відбуватиметься в Москві.

Президент і прем’єр зазначали, що такий саміт мав би відбутися в одній із європейських країн, що, на відміну від Росії, не є стороною нинішнього газового конфлікту.

В Єврокомісії підтримали таку позицію. Врешті ЄС вирішив, що на можливому саміті в Москві його представлятимуть не окремі країни, а єдина делегація – на рівні міністра від Чехії як країни, яка головує нині в ЄС, і Єврокомісара від Європейської комісії, і то тільки в разі, якщо в ньому візьме участь Україна.