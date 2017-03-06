Міжнародний суд ООН розпочинає слухання за позовом України до Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН в Гаазі, слухання розпочнуться о 10.00 (11.00 за Києвом) і триватимуть до четверга, 9 березня. Сторони будуть по черзі представляти свої позиції. На першому засіданні буде виступати українська сторона, у вівторок слово візьме Росія, в середу - знову Україна і в останній день слухань - Росія.

Засідання пройдуть у відкритому режимі в Палаці миру.

Міжнародний суд, який є головним судовим органом ООН, проведе публічні слухання за позовом України щодо порушення Росією норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і буде розглядати прохання Києва запровадити тимчасові заходи.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України. До найтрагічніших терористичних атак російських маріонеток Київ відносить збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

Крім того, Україна заявляє, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар. Київ вважає, що, починаючи з незаконного “референдуму”, російська окупаційна влада здійснює політику культурного знищення цих громад.

Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.

17 січня заступник глави МЗС Олена Зеркаль заявила, що Міжнародний суд ООН кілька років розглядатиме позов України до Росії.