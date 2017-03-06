НАБУ завело справу на нардепів за перешкоджання доставці Насірова в Інститут кардіології

Як повідомили УНІАН в прес-службі НАБУ, дії осіб, які чинили опір співробітникам Бюро, кваліфіковані за ч.2. ст. 342 Кримінального кодексу України («Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків»).

В НАБУ нагадали, що 4 березня група осіб, які називали себе народними депутатами, перешкоджали співробітникам Бюро безперешкодно доставити Насірова на обстеження до згаданої медичної установи з метою проведення об’єктивної оцінки стану його здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 4 березня, на запит НАБУ голову ДФС з «Феофанії» перевезли до Інституту кардіології імені Стражеска для підтвердження або спростування діагнозу.

Згідно з висновком Інституту, у Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. Станом на 4 березня невідкладної допомоги він не потребував. У документі зазначено, що при стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати лікування в амбулаторних умовах.

Читайте такожНасіров має громадянство Угорщини та Великої Британії - САП

***Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Насірову було оголошено повідомлення про підозру 2 березня. Однак суд не зміг обрати йому запобіжний захід протягом 4-5 березня, і термін затримання Насірова сплинув після 23.00 5 березня.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.