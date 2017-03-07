В судовому засіданні по справі Насірова оголошено перерву на 10 хвилин

Про неї попросили адвокати відстороненого голови ДФС Романа Насірова для узгодження правової позиції та "провітрювання приміщення".

Як передає кореспондент УНІАН, упродовж останніх декількох годин адвокати Насірова переконували суддю в тому, що застава у 2 мільярди гривень є непомірною для Насірова та необґрунтованою.

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Спочатку вони заявляли, що суд взагалі не повинен обирати жодного запобіжного заходу для голови ДФС, оскільки він нібито не вчиняв жодного злочину, потім дещо змінили свою позицію й стали говорити про те, що розмір застави має бути суттєво зменшений - як мінімум до 90 млн грн. Хоча і ці гроші, за словами адвокатів, є непідйомними для Насірова.

Також захисники очільника фіскального органу заявили, що інформація про нерухомість Насірова у Великій Британії не відповідає дійсності, і що насправді це житло він винаймає.

Раніше УНІАН повідомляв, що адвокати Насірова попросили оголосити перерву у роботі суду до ранку 7 березня у зв'язку із закінченням робочого дня та втомою учасників процесу, однак суддя Бобровник відмовив у задоволенні клопотання захисту.