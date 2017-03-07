Складено ТОП-5 брехні російської сторони в міжнародному суді в Гаазі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін.

Так, представник РФ говорить про те, що українські ЗСУ стріляли по житлових будинках, порушували Мінські домовленості, а Росія взагалі ні до чого, й терористів там немає.

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"Використовує також питання блокади, називаючи Україну саму спонсором тероризму. Заперечує результати розслідування JIT щодо MH17 й звинувачує Україну у використанні БУК-М1. Отже, повний пакет. І це тільки початок..." - йдеться у повідомленні Золотухіна.

Також заступник заступник міністра інформполітики навів ТОП-5 брехні російської сторони в міжнародному суді в Гаазі:

1. Події на сході України є не військовою агресією, а внутрішньоукраїнським конфліктом. Насправді, наголосив Золотухін, створення, фінансова підтримка та воєнний вишкіл відповідних парамілітарних організацій на Донбасі проводився російськими силами ще у 2009-му році в контексті підготовки до активних дій проти України. Крім того, державні органи та громадські організації України надали та продовжуть надавати гігабайти підтверджень про присутність російських військ на суверенній території нашої країни.

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2. Брехня, що MH17 міг бути збитий українськими військовими, оскільки відповідні частини ЗСУ та техніка також могли перебувати близько до місця катастрофи. Розслідувачами вже давно відтворені усі факти й аспекти того, як БУК-М1, який вбив 298 людей, був привезений на територію України з Росії, перебував під контролем російських найманців та керованих і спонсорованих ними терористів, та випустив ракету з конкретно встановленого місця.

3. Також неправда й те, що російської зброї та військових РФ немає на Донбасі.

4. РФ бреше й про те, що Україна не дотримується Мінських домовленостей. Ескалація в Авдіївці була спровокована проросійськими терористами через 5 годин після телефонної розмови Володимира Путіна з Дональдом Трампом. Волонтери зафіксували бронетехніку та важку артилерію, яка перебувала у безпосередній близькості до лінії зіткнення, що порушує норми домовленостей в рамках Мінських угод.

5. Росія говорить, що блокада свідчить про те, що Україна сама є спонсором тероризму. На українських підприємствах, які ще не встигли вкрасти росіяни, працюють громадяни України, які отримують зарплатню та сплачують податки до українського бюджету.

Як повідомляв УНІАН, представники РФ сьогодні, 7 березня, під час слухань у Міжнародному суді ООН відкидають звинувачення України – нібито жодних законодавчих чи фактичних підстав для запровадження тимчасових заходів немає.