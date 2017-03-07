Українська сторона підготує заперечення на позицію Росії в Гаазі

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це у вівторок в Гаазі за результатами слухання справи, в рамках якої першочерговим розглядається запит Києва на запровадження тимчасових заходів для Росії, повідомив представник української сторони Всеволод Ченцов.

"Сьогодні РФ представила свої контраргументи, які ми уважно вивчимо, щоби підготуватися до завтрашнього засідання. Українська сторона представить так званий re-battle, де з врахуванням російської позиції ми висловимо свої заперечення і додаткову аргументацію", - сказав він.

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Ченцов також нагадав, що у четвер буде відповідний виступ російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Гаазі в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів для Росії, які повинні захистити права українських громадян.

Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.