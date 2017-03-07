Слабкість Обами: Трамп знову висловився про окупацію Криму Росією

"Впродовж восьми років за президентства Обами Росія вийшла за межі дозволеності, ставала сильнішою і все сильнішою, захопила Крим та посилила розміщення ракет. Слабкість", - написав Трамп у своєму Twitter.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2017

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що Трамп очікує від Російської Федерації повернення окупованого Криму Україні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.