Слабкість Обами: Трамп знову висловився про окупацію Криму Росією

15:58, 07 березня 2017
Політика
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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову розкритикував слабкість свого попередника Барака Обами, за президентства якого Росія незаконно анексувала український Крим.

Дональд Трамп / REUTERS

"Впродовж восьми років за президентства Обами Росія вийшла за межі дозволеності, ставала сильнішою і все сильнішою, захопила Крим та посилила розміщення ракет. Слабкість", - написав Трамп у своєму Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що Трамп очікує від Російської Федерації повернення окупованого Криму Україні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

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Теги: #Крим#Росія#Трамп#Обама