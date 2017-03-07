Слабкість Обами: Трамп знову висловився про окупацію Криму Росією
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову розкритикував слабкість свого попередника Барака Обами, за президентства якого Росія незаконно анексувала український Крим.
"Впродовж восьми років за президентства Обами Росія вийшла за межі дозволеності, ставала сильнішою і все сильнішою, захопила Крим та посилила розміщення ракет. Слабкість", - написав Трамп у своєму Twitter.
For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2017
Як повідомляв УНІАН, 15 лютого прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що Трамп очікує від Російської Федерації повернення окупованого Криму Україні.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.