Росія в Гаазькому суді намагалась дезінформувати світ щодо ситуації на Донбасі - дипломат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив надзвичайний і повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального суду (2001-2005), представник України у Раді ООН з прав людини (2006-2010) Володимир Василенко.

«Це демагогічний виступ, який базується на спотворенні фактів, вірніше на дезінформації і суду, і світової спільноти щодо ситуації, яка існує на сьогоднішній день (на Донбасі – УНІАН) та породжена збройною агресією Росії», - заявив він.

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«Путін у свій час говорив, що (так звані «зелені чоловічки») у воєнторзі купували зброю, в тому числі і танки», - додав Василенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в рамках слухань в Гаазькому суді представник РФ Ілля Рогачов заявив, що Росія не постачає озброєння на Донбас.

"Щодо постачання озброєння, то джерелом постачання є колишнє озброєння радянської армії, яке зберігалося у сховищах, які також були розташовані у шахтах і були захоплені повстанцями, або це є озброєння, яке було залишено українською армією", - переконує він.

Нагадаємо, 6 березня в Гаазі в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів для Росії, які повинні захистити права українських громадян.

Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.