Насіров не вносив заставу і подав апеляцію про скасування запобіжного заходу - адвокат

Адвокати групи захисту Романа Насірова спростовують озвучену низкою ЗМІ інформацію щодо внесення задатку. Про це в коментарі журналістам розповів представник захисту Олександр Лисак.

«Сьогодні ми подали апеляцію в Соломенський апеляційний суд. В ній ми просимо скасувати рішення суду по обраннюзапобіжного заходу Роману Насірову та відмовити у задовільнені клопотання щодо обрання запобіжного заходу», - повідомив адвокат.

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«Третій пункт апеляції – визнати затримання Романа Насірованезаконним», - додав Лисак.

Він спростував повідомлення низки українських ЗМІ про те, що за Романа Насірова начебто було внесено задаток. «Задаток ми не вносили. Нащо вносити задаток, якщо подана апеляція?», - прокоментував адвокат.

Лисак підкреслив, що рішення про внесення або невнесення задатку може прийматися лише після розгляду апеляції. «Якщо рішення суду щодо вибору запобіжного заходу буде скасовано, або якщо буде прийняте рішення щодо рівня застави, тоді ми розглядатимемо це питання», - відповів Лисак.