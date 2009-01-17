Медведєв нагадав, що одна труба - добре, а кілька - краще

Будівництво обхідних трубопроводів не означає, що українська газотранспортна система не використовуватиметься для транзиту газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ за підсумками «газового» саміту.

«Це не означає, що ми повинні відмовитися від транспортування газу через існуючу транзитну систему, зокрема Україну, навпаки, ми повинні винести уроки з того, що сталося, і створити і двосторонній механізм, що запобігає конфліктам, і багатобічний», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У той же час він зазначив, що зацікавлені країни мають думати про диверсифікацію постачань енергоносіїв, навіть незважаючи на те, що відбувається сьогодні в питанні транзиту газу.

За його словами, саме для цього планується побудувати газопроводи «Північний потік» і «Південний потік».

«Вони дадуть змогу створити набагато кращу енергобезпеку для європейських споживачів, адже одна труба добре, а кілька труб все-таки краще», - сказав Президент РФ, зазначивши, що питання не тільки в конфліктах між країнами, а й у технологічних причинах.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що зацікавлені країни мають продовжувати займатися будівництвом нових газопроводів для доставки газу в Європу.

Він зазначив, що Росія зобов`язана постачати газ європейським споживачам якісно і в строк, незалежно від політичної кон`юнктури і того, хто перебуває при владі в тій чи іншій країні