Путін нарешті розкрив секрет своїх новорічних пропозицій Тимошенко

Прем`єр Росії Володимир Путин розкрив суть своїх пропозицій Юлії Тимошенко, озвучених у день перед Новим роком і наступним відключенням газу.

Як розповів Путін на зустрічі з редакторами німецьких видань, він пропонував Юлії Тимошенко, щоб Україна купувала газ по 250 доларів і зрештою навіть погодився надати право реекспорту частини газу для компенсації збитків.

"Ми, маючи на увазі сьогоднішню економічну ситуацію, запропонували українським партнерам ціну, ви будете сміятися, 250 доларів за тисячу кубів. Вони відмовилися", - сказав Путін.

"Я вам розповім, тут нема що приховувати, потрібно, щоб усі знали. "Газпром" сказав: 285 доларів за тисячу кубів із правом часткового реекспорту в Європу, на якому завжди українські партнери заробляли пристойні гроші. І українські компанії завжди боролися за право реекспорту, тому що там реальні гроші. Це зрозуміло - купують за 285, а продають за 470. У Румунії, для прикладу, ціна в першому кварталі цього року 470", - додав Путін.

"Після довгих суперечок вони нам сказали, що за 250 купувати не будемо (а 250 - це без права експорту). Ми сказали їм: добре, Бог з вами, 250, але з правом реекспорту. Але 250 із правом реекспорту - це і є 235 по року. Вони знову відмовилися. Що нам робити вже?"

"Я особисто запропонував прем`єр-міністру України: приїжджайте, підписуйте контракт по 250 доларів за тисячу кубів і ми дамо вам право реекспорту. Але вона відмовилася! Відмовилися від того, що просили в нас!" – запевнив Путін.

За словами Путіна, в Україні "перемішалися економічні та політичні інтереси".

"Ми і самі іноді толком не розуміємо, хто там і за що відповідає і на чому заробляє. Ми бачимо також, що економічні інтереси в тих самих областях є як у правлячих партій, так і в опозиції, що замішує такий коктейль, у якому взагалі неможливо розібратися", - поскаржився він.

"Між правлячими партіями є протиріччя, а між правлячою партією й опозицією є повна єдність поглядів і взаємний економічний інтерес. При цьому президент звинувачує прем`єр-міністра в тому, що вона зраджує інтереси країни, а прем`єр-міністр звинувачує в цьому ж самому президента. І неможливо домовлятися!" – додав Путін на зустрічі з редакторами німецьких видань у п`ятницю.

Українська правда